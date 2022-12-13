В Петербурге депутаты ЗакСа предложили отмечать годовщину Таллинского прорыва

В августе 1941 года 225 кораблей и судов Балтийского флота добирались из Таллина в Кронштадт.

В Петербурге депутаты ЗакСа предложили официально отмечать годовщину Таллинского прорыва. С такой инициативой выступили Всеволод Беликов и Константин Чебыкин. Об этом 12 мая сообщает "Вечерний Санкт-Петербург".

В августе 1941 года 225 кораблей и судов Балтийского флота добирались из Таллина в Кронштадт. 28 тысяч человек, которые прибыли в Ленинград, сразу же включились в его оборону. В битве погибли 15 тысяч человек. Сейчас Таллинский прорыв считается крупнейшей военно-морской операцией на Балтике во время Великой Отечественной войны.

Фото: Piter.tv



