В Петербурге 7-классница отравилась парацетамолом, чтобы не идти в школу

Девочку в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

Утром 19 января в Петербурге экстренно госпитализировали 13-летнюю девочку, ученицу 7 класса, с острым пероральным отравлением. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что девочка отравилась парацетамолом, не желая идти в школу. Об этом она сама рассказала отцу, который незамедлительно вызвал скорую помощь. Школьницу госпитализировали из квартиры на улице Белышева и поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Известно, что девочка проживает в полной семье, отношения с родителями доверительные. По месту учебы характеризуется положительно, успеваемость хорошая, взаимоотношения со сверстниками дружеские.

Ранее мы писали, что несовершеннолетняя петербурженка с сахарным диабетом попала в больницу с передозировкой инсулином.

Фото: pexels.com