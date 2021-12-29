  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 7-классница отравилась парацетамолом, чтобы не идти в школу
Сегодня, 8:38
166
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 7-классница отравилась парацетамолом, чтобы не идти в школу

0 0

Девочку в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

Утром 19 января в Петербурге экстренно госпитализировали 13-летнюю девочку, ученицу 7 класса, с острым пероральным отравлением. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что девочка отравилась парацетамолом, не желая идти в школу. Об этом она сама рассказала отцу, который незамедлительно вызвал скорую помощь. Школьницу госпитализировали из квартиры на улице Белышева и поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Известно, что девочка проживает в полной семье, отношения с родителями доверительные. По месту учебы характеризуется положительно, успеваемость хорошая, взаимоотношения со сверстниками дружеские.

Ранее мы писали, что несовершеннолетняя петербурженка с сахарным диабетом попала в больницу с передозировкой инсулином.

Фото: pexels.com

Теги: отравление, подростки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии