В Петербурге 18 декабря температура может составить +2 градуса

Днем потеплеет до +2 градусов.

Ночь на пятницу, 18 декабря, пройдет преимущественно без осадков. Утром и днем ожидается мокрый снег, сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Столбик термометра ночью покажет до -2 градусов, а днем воздух прогреется до +2 градусов. Специалисты уточняют, что на дорогах возможна сложная обстановка: местами гололедица, налипание мокрого снега. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться. Ветер ночью слабый, а днем умеренный.

Ранее мы писали, что уходящий на восток циклон заберет из Петербурга тепло.

Фото: Piter.TV