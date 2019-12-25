Уходящий на восток циклон заберет из Петербурга тепло

В городе пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, возможно образование гололедицы.

В четверг, 17 декабря, циклонический вихрь, принесший в Петербург оттепель, постепенно начнет уходить на восток. Регион окажется в его холодной части. В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, возможно образование гололедицы. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха сегодня в городе поднимется до +1…+3 градусов. В Ленобласти ожидается -1…+4 градусов. Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее синоптик пообещал любителям русской зимы первые сугробы в конце декабря.

Фото: pixabay.com