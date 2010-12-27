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В Петербурге на Наличной улице сбили людей на пешеходном переходе
Сегодня, 16:11
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Shdaria
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В Петербурге на Наличной улице сбили людей на пешеходном переходе

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В Петербурге днем на пешеходном переходе сбили девушку и парня.

11 октября в Санкт-Петербурга на улице Наличной у дома № 38 сбили несколько человек, которые переходили дорогу на зеленый свет светофора. Об этом сообщают очевидцы произошедшего. Также они поделились фото с места события. 

По словам свидетелей дорожного происшествия, пострадавшая девушка не может самостоятельно передвигаться, а молодого человека увезли на "скорой помощи" в больницу с травмой позвоночника. По предварительный данным известно, что пострадавшими оказались школьники или студенты. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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