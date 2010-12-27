В Петербурге на Наличной улице сбили людей на пешеходном переходе

В Петербурге днем на пешеходном переходе сбили девушку и парня.

11 октября в Санкт-Петербурга на улице Наличной у дома № 38 сбили несколько человек, которые переходили дорогу на зеленый свет светофора. Об этом сообщают очевидцы произошедшего. Также они поделились фото с места события.

По словам свидетелей дорожного происшествия, пострадавшая девушка не может самостоятельно передвигаться, а молодого человека увезли на "скорой помощи" в больницу с травмой позвоночника. По предварительный данным известно, что пострадавшими оказались школьники или студенты.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург