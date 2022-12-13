В Петербург впервые за 30 лет пришла зимняя корабельная поставка фруктов из ЮАР

На борту находятся 2 тысячи тонн винограда, персиков, слив, авокадо и других фруктов.

В Петербург прибыло рефрижераторное грузовое судно с южноафриканскими фруктами из Кейптауна. Это первая прямая зимняя поставка за последние 30 лет. Об этом сообщил почетный консул ЮАР в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Владимир Борисенко.

Из Северной столицы груз будет перенаправлен в Москву и другие регионы. На борту находятся 2 тысячи тонн винограда, персиков, слив, авокадо и других фруктов.

По объему следующая поставка ожидается более 5 тысяч тонн. Раньше фрукты прибывали из ЮАР с перегрузкой в Роттердаме и время поставки занимало более месяца. Сейчас груз прибыл за 22 дня.

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