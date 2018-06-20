В Петербург приедут представители Walt Disney, НВО и Netflix

Встреча состоится осенью 2019 года.

Осенью 2019 года в Петербург приедут представители киностудий со всего света. Они обсудят вопросы развития отрасли и международное сотрудничество. Об этом сообщают городские СМИ.

На мероприятие приедет около 150 участников из разных стран. Петербург посетят представители крупнейших киностудий HBO, The Walt Disney Studios, Netflix, Warner Brothers, 20th Century Fox. Одной из главных тем станет кинотуризм.

В нашем городе проходили съемки британского сериала "Война и мир". Впоследствии был разработан туристический маршрут по местам съемок, который привлек внимание многих горожан и туристов. Евгений Панкевич, председатель Комитета по развитию туризма Петербурга

Международная Ассоциация кинокомиссий основана в 1975 году. Это крупнейшее объединение профессионалов из мира киноиндустрии, ее представители занимаются поддержкой кинопроизводства по всему миру.

Ранее на Piter.TV: Звезда "Игры Престолов" приедет в Петербург на Comic Con.

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