В Петербург на мартовские выходные в среднем можно прилететь за 9,5 тыс. рублей

Самые дорогие билеты получается для жителей Вологды. С 4 по 9 марта полет в Петербург будет стоить 17413 рублей.

В среду, 2 марта, издание Рeterburg2.ru посчитало среднюю стоимость авиабилетов на длинные выходные из Северо-западных регионов и обратно.

Так, в среднем билет в Петербург обойдется в 9 528 рублей. За основу взяли самые дешевые доступные билеты на 13:30 2 марта сообщением туда-обратно. Это самолеты из Мурманска, Петрозаводска, Калининграда, Вологды, Архангельска.

Самый дешевый билет обойдется жителям Калининграда: с 5 по 8 марта в Петербург на одного взрослого стоят 4 498 рублей. Самые дорогие билеты получается для жителей Вологды. С 4 по 9 марта полет в Петербург будет стоить 17 413 рублей.

Билет из Петрозаводска обойдется в 10 268 рублей. Для жителей Мурманска билет обойдется в 8,6 тыс. рублей, а для архангелогородцев – 6860 рублей.

Самый дешевый билет из Москвы в Петербург обойдется в 5 876 рублей.

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