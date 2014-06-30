В Пермском крае катер столкнулся с баржей

Пострадали девять человек, один из них оказался в больнице.

На Каме в Пермском крае пассажирский катер типа "Ярославец", перевозивший 25 человек, столкнулся с баржей, на которой находился груз в виде леса. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры. По данным ведомства, медицинская помощь потребовалась девяти пострадавшим. Инцидент с судами зафиксирован между населенными пунктами Орел и Березниками в 00:30 утра по времени Москвы.

В результате столкновения погибших нет, девять человек обратились за медицинской помощью. Один пассажир госпитализирован. После происшествия оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу, баржа находится на фарватере. пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

В надзорном ведомстве ведут проверку по факту случившегося. Следователи из Центрального межрегионального следственного управления по транспорту установили, что катер К-1765 пересекал траекторию движения сухогруз на небезопасном расстоянии. После удара о баржу капитан катера скрылся с места происшествия.

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Фото и видео: Уральская транспортная прокуратура