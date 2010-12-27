В Пасхальную ночь петербургское метро будет работать без перерыва

В ночь с 7 на 8 апреля петербургское метро будет работать без перерыва, чтобы пассажиры могли попасть на пасхальные мероприятия. Об этом сообщает "Росбалт".

В ночь с 7 на 8 апреля петербургский метрополитен будет работать без перерыва. Делается это для того, чтобы пассажиры смогли постетить пасхальные мероприятия.

Для входа и выхода пассажиров будут работать все вестибюли станций, за исключением вестибюля 1 станции "Проспект Ветеранов", вестибюля 2 станции "Ленинский проспект", вестибюля 1 станции "Площадь Ленина", вестибюля 1 станции "Девяткино", вестибюля 1 станции "Московская", вестибюля 2 станции "Невский проспект", а также вестибюлей станций "Технологический институт-1", "Площадь Александра Невского-2", "Достоевская" и "Спасская".

Жетоны можно будет приобрести в кассах с 2.00 до 4.00. Через турникет можно будет пройти по проездным.

Стоит сказать, что вечером 7 апреля в Петербург из Иерусалимского Храма Гроба Господня прибудет Благодатный огонь. Первая лампада будет привезена к 23:30 в Казанский собор. Вторая — к 23:00 — во Дворец культуры Железнодорожников. Доступ к огню будет организован для всех желающих.