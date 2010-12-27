В "Екатерингоф" с проверкой пришли следователи

Визит оперативников в место для отдыха стал интерес к подрядчику, который проводит капитальный ремонт парка.

В четверг, 30 мая, сотрудники ГУ МВД провели проверку в парке "Екатерингоф" в Кировском районе. Об этом Piter.TV сообщили в правоохранительных органов.

Как стало известно, визит оперативников в место для отдыха стал интерес к подрядчику, который проводит капитальный ремонт парка. Дело в том, что на капремонта "Екатерингофа" было выделено 80 миллионов рублей, освоить которые должны были еще в декабре 2018 года. На данный момент выплачено 71 млн, контракт все еще находится в статусе исполнения.

Уголовное дело не возбуждено, идет выемка документов.

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