В Парголово продали заброшенную водонапорную башню за 4 млн рублей

Башню ввели в эксплуатацию в 1937 году.

В Парголово старинную заброшенную водонапорную башню на территории усадьбы Осиновая Роща Смольный продал за 4,15 млн рублей. Информация об этом появилась в итоговом протоколе торгов.

На аукционе 4 мая разыграли водонапорную башню и участок площадью 101 кв. м под ней. Начальная цена лота составляла 1,77 млн рублей. В итоге победительницей стала Татьяна Телегина, предложившая за имущественный комплекс 4,15 млн рублей. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов с ней должен быть заключен договор.

Башню ввели в эксплуатацию в 1937 году. По данным сайта об архитектуре Петербурга Citywalls, она была построена в период владения усадьбой графом Владимиром Левашовым, между 1869-м и 1890-м годами, впоследствии была надстроена.

Фото: citywalls

