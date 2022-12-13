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В Парголово продали заброшенную водонапорную башню за 4 млн рублей
Сегодня, 22:28
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В Парголово продали заброшенную водонапорную башню за 4 млн рублей

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Башню ввели в эксплуатацию в 1937 году.

В Парголово старинную заброшенную водонапорную башню на территории усадьбы Осиновая Роща Смольный продал за 4,15 млн рублей. Информация об этом появилась в итоговом протоколе торгов. 

На аукционе 4 мая разыграли водонапорную башню и участок площадью 101 кв. м под ней. Начальная цена лота составляла 1,77 млн рублей. В итоге победительницей стала Татьяна Телегина, предложившая за имущественный комплекс 4,15 млн рублей. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов с ней должен быть заключен договор.

Башню ввели в эксплуатацию в 1937 году. По данным сайта об архитектуре Петербурга Citywalls, она была построена в период владения усадьбой графом Владимиром Левашовым, между 1869-м и 1890-м годами, впоследствии была надстроена.

Фото: citywalls
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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