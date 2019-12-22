В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров. Об этом сообщает "Российская газета".
По его словам, индексация пенсии работающих пенсионеров после ухода с работы происходит с 2016 года. После увольнения количество накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость. В 2020 году ее размер составит 93 рубля. Затем к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты, которая в следующем году составит 5 686,25 рубля.
Глава ПФР также отметил, что если пенсионер решит продолжить работать проведенная индексация пенсии не будет отменена.
Обсуждение ( 0 )