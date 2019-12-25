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В ПФР извинились перед жителем Ленобласти, который пожаловался президенту на хамство чиновника
Сегодня, 17:59
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smirenny

В ПФР извинились перед жителем Ленобласти, который пожаловался президенту на хамство чиновника

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Перед мужчиной лично извинился управляющий отделением.

Житель Ленинградской области Анатолий Т. во время большой пресс-конференции президента рассказал о хамстве сотрудников Пенсионного фонда региона. Претензии вызывает недоплаты: жителю области положена пенсия и выплаты по инвалидности.

После этого, как сообщил телеканал 78.ru, перед мужчиной лично извинился управляющий отделением. В ПФР провели проверку и отметили, что Анатолий "не смог указать ни время, ни место, ни сотрудника, который дал ему ответ, прозвучавший на пресс-конференции как хамство чиновника".

Специалисты объяснили мужчине о выплатах по линии ПФР и разъяснили его пенсионные права. В ведомстве уточнили, что Анатолий понял, что Пенсионный фонд осуществлял все положенные ему выплаты. И что федеральная социальная доплата не производится работающим пенсионерам.

Ранее мы писали, что Путин предложил объявить 2021 год Годом науки и технологий.

Фото: pixabay

Теги: жалоба президенту, хамство чиновников
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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dimitrovevs
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