В ПФР извинились перед жителем Ленобласти, который пожаловался президенту на хамство чиновника

Перед мужчиной лично извинился управляющий отделением.

Житель Ленинградской области Анатолий Т. во время большой пресс-конференции президента рассказал о хамстве сотрудников Пенсионного фонда региона. Претензии вызывает недоплаты: жителю области положена пенсия и выплаты по инвалидности.

После этого, как сообщил телеканал 78.ru, перед мужчиной лично извинился управляющий отделением. В ПФР провели проверку и отметили, что Анатолий "не смог указать ни время, ни место, ни сотрудника, который дал ему ответ, прозвучавший на пресс-конференции как хамство чиновника".

Специалисты объяснили мужчине о выплатах по линии ПФР и разъяснили его пенсионные права. В ведомстве уточнили, что Анатолий понял, что Пенсионный фонд осуществлял все положенные ему выплаты. И что федеральная социальная доплата не производится работающим пенсионерам.

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