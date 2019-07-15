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В Отрадном во время пожара погибла 7-летняя девочка
Сегодня, 15:30
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В Отрадном во время пожара погибла 7-летняя девочка

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По факту гибели школьницы возбудили уголовное дело.

В городе Отрадное Кировского района Ленобласти произошел пожар, в результате которого погибла девочка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по региону. 

Накануне, 8 июля, вспыхнул частный дом. Во время тушения здания спасатели нашли тело 7-летней девочки. 

На место случившегося прибыла следственно-оперативная группа в составе следователей, сотрудников полиции и МЧС. По факту гибели школьницы возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ ( причинение смерти по неосторожности). Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в метро Петербурга до 16-летней девушки домогался голубоглазый извращенец.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, погиб ребенок, пожар в отрадном, пожарные, следком
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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