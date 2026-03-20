В Оренбургской области задержали мужчину, который сжег джип после ссоры с его владельцем в баре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным ведомства, инцидент произошел в одном из кафе в Орске. Между 43-летним безработным мужчиной и 40-летним местным жителем произошел конфликт. Затаив обиду на оппонента, подозреваемый вычислил автомобиль потерпевшего, после чего в ночное время поджег его во дворе жилого дома. В результате пожара пламя повредило капот, лобовое стекло, приборную панель и передние кресла.

Причиненный владельцу иномарки ущерб составил порядка 7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому также предстоит в полном объеме возместит собственнику машины причиненный материальный ущерб.

Видео: УМВД по Оренбургской области