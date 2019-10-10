В Ораниенбауме отметили праздник в честь архитектора Ринальди

В дворцово-парковом ансамбле реконструировали первую сохранившуюся постройку архитектора из Италии.

В Ораниенбауме 10 октября открылись Почетные въездные ворота Антонио Ринальди. В честь итальянского архитектора, работавшего в России, учредили праздник - "День Ринальди". Его инициатором стала генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая, рассказал "Петербургский дневник".

В течение двух лет ворота реставрировали, до этого они были заброшены. Ворота стали первой сохранившейся постройкой Ринальди в России. Как сообщила Кальницкая, мужчина построил их внутри потешной крепости Петерштадт, уцелеть удалось только двум объектам - Почетным въездным воротам и Мраморному дворцу в Петербурге.

Теперь в Ораниенбауме предстоит завершить реставрацию Китайского дворца. Десять залов уже привели в порядок, остались еще семь. Работы планируют окончить к 2023 году.

Фото: Википедия

