В Омской области убили ветерана войны

Тело ветерана обнаружили его родственники.

Накануне Дня Победы в Омской области был убит 96-летний ветеран Великой Отечественной войны. Об это сообщили в Следственном Комитете России.

Преступление случилось 6 мая в поселке Тевриз. По версии следствия, погибший вступил в конфликт с местным жителем. В результате ссоры пенсионер получил несколько ударов кухонным ножом в грудь. Мужчина скончался на месте, а подозреваемый скрылся.

Тело ветерана обнаружили его родственники. По подозрению в убийстве полиция задержала 65-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело.