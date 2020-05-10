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В Омской области убили ветерана войны

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Тело ветерана обнаружили его родственники.

Накануне Дня Победы в Омской области был убит 96-летний ветеран Великой Отечественной войны. Об это сообщили в Следственном Комитете России. 

Преступление случилось 6 мая в поселке Тевриз. По версии следствия, погибший вступил в конфликт с местным жителем. В результате ссоры пенсионер получил несколько ударов кухонным ножом в грудь. Мужчина скончался на месте, а подозреваемый скрылся.

Тело ветерана обнаружили его родственники. По подозрению в убийстве полиция задержала 65-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело. 

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия,

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