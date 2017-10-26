В Омске отец сначала чуть не сварил 3 месячного младенца, а затем расколол ему череп

Мать пришедшая с вечеринки обнаружила ребенка мертвым в кроватке и вызвала полицию.

В одном из домов Омска по улице Бархотовой произошла чудовищная трагедия.

22 октября матерью было обнаружено тело 3-месячного ребенка. В результате следственных мероприятий выяснилось, что смерть ребенка была насильственной. Следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии".

Как стало известно, мать младенца оставила дома ребенка с 38-летним, ранее неоднократно судимым отцом малыша, и ушла на вечеринку к подругам. Отец был в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент ребенок обкакался, и мужчина пошел мыть его в ванну. Отец включил слишком горячую воду, ребенок стал громко кричать. Мужчина разозлился и ударил головой младенца о край чугунной ванны, а затем уже мертвого младенца уложил спать в кроватку.

Пришедшая с вечеринки мать решила покормить ребенка, тогда и обнаружила, что ребенок мертвый. Женщина вызвала полицию. У малыша был расколот череп.

В настоящее время подозреваемый задержан, на допросе у следователя он частично признал свою вину. Семья характеризуется отрицательно. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. В ходе следствия также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование продолжается. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание от 8 до 20 лет лишения свободы.

Следственное управление Следственного комитета России по Омской области.

В социальных сетях общественность требует наказать и горе-мать за оставление ребенка в опасности, что привело к смерти ребенка.

Видео: Piter.TV