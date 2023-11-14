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В Омске задержали подозреваемого в убийстве девушки

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При личном досмотре автоинспекторы обнаружили в кармане у задержанного складной нож со следами бурого цвета.

В Омске задержали подозреваемого в убийстве девушки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел вечером 20 сентября. Поступило сообщение об обнаружении тела 26-летней девушки у подъезда жилого дома на улице Кирова. По информации следственно-оперативной группы, потерпевшая скончалась от ножевых ранений.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого в убийстве 28-летнего мужа убитой. Они преследовали его в момент, когда тот пытался скрыться на своей машине. При личном досмотре автоинспекторы обнаружили в кармане у задержанного складной нож со следами бурого цвета. Также сообщается, что мужчина был в состоянии опьянения.

Ранее мы сообщали, что в ДТП под Подпорожьем водитель без прав устроил смертельный заезд.

Видео: Telegram / Ирина Волк

Теги: задержание, мвд россии, омск, убийство
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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