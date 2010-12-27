В Ольгино в пожаре сгорело двое человек, третьему удалось спастись

Утреннее возгорание в Приморском районе унесло жизни местных жителей.

В Приморском погибло два человека в результате пожара. В историческом районе Ольгино возгорание в садоводстве "Свердлова" тушили 15 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники. Сотрудникам экстренного ведомства не удалось спасти жизни двоих людей: 57-летнего владельца дачи и его 61-летнего посетителя. Еще один гость успел выбраться на улицу, получив только ожоги руки.

По сведениям от пожарных, о пламени диспетчеру сообщили около 4 часов утра 5 августа. Местом вызова стала Центральная улица,14. Там полыхала кровля и второй этаж деревянного здания. В общей сложности выгорели помещения с площадью в 60 квадратных метров. Ликвидировать огонь удалось только к восьми часам утра.

Выживший рассказал, что накануне они втроем с почившими распивали спиртные напитки. Начала пожара он не видел, так как спал.

Фото: Piter.tv