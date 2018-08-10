В Новую Голландию образовались гигантские очереди

Такие толпы образовались из-за концерта Антохи MC

Вечером 10 августа, около Новой Голландии образовались гигантские очереди. Корреспондент Piter.TV передает, что на набережной очень тесно.

Вся набережная забита и на мосту вообще людям нечем дышать сообщает корреспондент

На снимках можно заметить, как очереди из людей тянутся вдоль острова Новая Голландия.

Такой поток людей образовался из-за концерта российского хип-хоп-исполнителя Антохи MC.

В связи с таким количеством фанатов, острову пришлось ограничить вход.

Нам очень жаль, но мы вынуждены ограничить вход на остров. Желающих попасть на концерт Антохи МС оказалось так много, что территория Новой Голландии просто не может вместить всех одновременно по правилам безопасности сообщили сотрудники Новой Голландии

Сейчас вход на остров осуществляется по принципу "один вышел — один вошёл".