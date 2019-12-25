В Новосибирской области мужчина после отсидки убил пенсионеров из мести

Парень отсидел 7 лет за кражу, а выйдя на свободу напился и отомстил.

В Новосибирской области молодой мужчина из мести убил пенсионеров.

Издание "Царьград" сообщает, что в селе Блюдчанское Новосибирской области после ликвидации пожара в доме пенсионеров нашли два обгоревших тела хозяев, 67-летнего мужчины и 69-летней женщины. При осмотре тел было выяснено, что перед пожаром супруги были убиты.

Под подозрение в убийстве попал 26-летний местный житель, который при первом допросе признался в содеянном. Выяснилось, что в 2013 году он совершил кражу у данных пенсионеров и попал в тюрьму на 7 лет. Освободившись, решил отомстить. В состоянии алкогольного опьянения он пришел в дом к пенсионерам, мужчину он зарезал, а женщину забил табуреткой. После чего поджег дом и скрылся.

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