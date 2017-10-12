В Новосибирске запустили в воздух первую летающую машину

Мужчина запустил воздушный шар с прикрепленной к нему "Окой"

Ространснадзор оштрафовал умельца из Новосибирска, который отправил в воздух «Оку» на воздушном шаре, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как сообщает ведомство, подъем в воздух аэростата АХ-7 на высоту 25-30 метров осуществили в период с 10 по 28 августа на базе отдыха под Новосибирском. 10 августа в воздух запустили аэростат с прикрепленной к нему "Окой", что создало угрозу жизни и имуществу, находящихся вокруг жителей.

При реализации своей идеи мужчина с командой не учли отсутствие у них свидетельства пилота, медицинских справок и другой судовой документации. Ведомство отметило, что также "летчики" не получили разрешения органов ОрВД и не предоставили план полетов, что создало опасную ситуацию в воздушном пространстве.

После проверки в отношении мужчины завели административные дела по факту вышеуказанных нарушений. Новосибирцу назначили штраф в сумме 6,7 тыс. рублей.

Корзину для воздушного шара новосибирцы сделали из старой "Оки". Этот процесс занял у них много времени, о чем они рассказали на своем канале в YouToub. Команда максимально облегчила машину и вырезала крышу. Ранее умельцы зачем-то сделали суровый сибирский спиннер из трех автомобилей «Лада».

Видео: YouTube /Гараж 54