В Новосибирске кондуктор высадил 10-летнюю девочку в мороз в безлюдном месте

По закону высаживать ребенка в холодную погоду запрещено и уголовно наказуемо.

В Новосибирске в 10-градусный мороз кондуктор высадил 10-летнюю школьницу из автобуса.

Местные СМИ сообщают, что в Новосибирске в вечернее время кондуктор автобуса №13 высадила в -10 10-летнюю школьницу на безлюдной остановке. Девочка забыла справку школьника, а денег при себе у нее не оказалось. Ребенок стоял в одиночестве на остановке и ревел. Спас маленькую школьницу водитель следующего автобуса, который посадил ребенка и бесплатно довез до места назначения.

В соцсетях в комментариях люди пишут, что даже если нет справки, то явно, 10-летний ребенок - школьник и справка не обязательна. Другие возмутились равнодушием остальных пассажиров автобуса, которые не вступились за ребенка.

К слову сказать, высаживать ребенка в мороз запрещено и уголовно наказуемо. По УК это звучит "Оставление ребенка в опасности".

Фото:pixabay.com