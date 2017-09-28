Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 22:43
0
TretyakovaS
144
Код вставки плеера

В Новороссийске "буянил" штормовой ветер (видео)

0
 
 

В четверг, 28 сентября Новороссийск накрыл штормовой северо-восточный ветер. Он повредил кровли жилых домов и остановки транспорта.

Как сообщает "Росбалт", 28 сентября Новороссийск накрыл штормовой ветер, который повредил кровли жилых домов и остановки транспорта.

В администрации города сообщили, что ветер повредил строящиеся объекты (спортивный комплекс в Алексино остался без кровли) и инфраструктуру.

По прогнозу синоптиков, в Новороссийске ураганный ветер сохранится в течение суток 28 сентября и утром 29 сентября.

На данный момент администрация совместно с полицией ограничили движение большегрузных автомобилей в сторону Геленджика, но предприятия города, организации транспорта и связи работают в штатном режиме. Объекты морского порта Новороссийск работают в штормовом режиме.

Видео: Instagram/olesialitovchenko

Теги: в сети появилось видео , новости россии , появилось видео , происшествия , шторм в новороссийске
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5