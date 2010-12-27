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В Новой Охте перехватили особо крупную партию растительных наркотиков и анальгетика
Сегодня, 10:01
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lesjasap
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В Новой Охте перехватили особо крупную партию растительных наркотиков и анальгетика

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Полиция случайно нашли запрещенку в остановленной машине.

Полиция Петербурга на севере города изъяла около полусотни пакетов с запрещенными веществами на территории России. Как отмечают оперативники, среди обнаруженного были наркотики растительного происхождения, а также особо крупное количество анальгетика. По сведениям от специалистов, всего двумя миллиграмами анальгетика можно усыпить слона. В данном случае, хватило бы на целое стадо крупных животных. 

Инцидент произошел в половину первого ночи 8 августа по Кантемировской улице. Инспекция ДПС остановила водителя на "БМВ". В машине находился 24-летний местный житель. В салоне иномарки представители закона и нашли "запас". 

В настоящее время водитель задержан.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Новости СПб Лента новостей Картина дня Криминальные происшествия

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