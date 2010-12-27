В Новой Охте перехватили особо крупную партию растительных наркотиков и анальгетика

Полиция случайно нашли запрещенку в остановленной машине.

Полиция Петербурга на севере города изъяла около полусотни пакетов с запрещенными веществами на территории России. Как отмечают оперативники, среди обнаруженного были наркотики растительного происхождения, а также особо крупное количество анальгетика. По сведениям от специалистов, всего двумя миллиграмами анальгетика можно усыпить слона. В данном случае, хватило бы на целое стадо крупных животных.

Инцидент произошел в половину первого ночи 8 августа по Кантемировской улице. Инспекция ДПС остановила водителя на "БМВ". В машине находился 24-летний местный житель. В салоне иномарки представители закона и нашли "запас".

В настоящее время водитель задержан.

Фото: Piter.tv

