  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:43
167
Rybka123
Код вставки плеера

Нижегородцы зарезали и сожгли беременную девушку

0 0

Злоумышленников удалось задержать по горячим следам.

Правоохранительные органы Нижнего Новгорода арестовали двоих мужчин, подозреваемых в убийстве беременной женщины. Об этом сообщили в региональном Следственном Комитете..

Преступление произошло 2 ноября в одной из квартир в Канавинском районе. Выпившиe мужчины поссорились с женщиной, после чего несколько раз ударили ее ножом. Затем они забрали драгоценности и подожгли квартиру.

Злоумышленников удалось задержать по горячим следам. Против них возбудили уголовное дело по статье "убийство". Установлено, что подозреваемые знали в каком положении находилась убитая, из-за чего их статья перешла в разряд "тяжелых". Им грозит пожизненное заключение. 

Ранее мы писали о том, как в квартире на Красносельском шоссе домушник обокрал мужчину на более чем 150 тыс

Видео: Питер ТВ, YouTube/Los Angeles Times, Demonracer2

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии