Нижегородцы зарезали и сожгли беременную девушку

Злоумышленников удалось задержать по горячим следам.

Правоохранительные органы Нижнего Новгорода арестовали двоих мужчин, подозреваемых в убийстве беременной женщины. Об этом сообщили в региональном Следственном Комитете..

Преступление произошло 2 ноября в одной из квартир в Канавинском районе. Выпившиe мужчины поссорились с женщиной, после чего несколько раз ударили ее ножом. Затем они забрали драгоценности и подожгли квартиру.

Злоумышленников удалось задержать по горячим следам. Против них возбудили уголовное дело по статье "убийство". Установлено, что подозреваемые знали в каком положении находилась убитая, из-за чего их статья перешла в разряд "тяжелых". Им грозит пожизненное заключение.

Ранее мы писали о том, как в квартире на Красносельском шоссе домушник обокрал мужчину на более чем 150 тыс.

Видео: Питер ТВ, YouTube/Los Angeles Times, Demonracer2