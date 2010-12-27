В квартире на Красносельском шоссе домушник обокрал мужчину на более чем 150 тыс

Он совершил ограбление, проникнув в квартиру в момент отсутствия владельца.

В одном из домов на Красносельском шоссе в Петербурга домушник вынес из квартиры бытовую технику и деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Красносельского района обратился 43-летний мужчина и заявил, что 3 ноября с 12:30 до 19:00, когда его не было дома, неизвестный проник в квартиру и похитил 80000 тысяч рублей и бытовую технику. Общий ущерб составил 155000 тысяч рублей. Входную дверь злоумышленник открыл при помощи подбора ключей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция приняла меры для розыска и задержания вора.

Ранее мы сообщали, что из частного дома в Усть-Ижоре похитили оружие и дорогие часы.

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