Из частного дома в Усть-Ижоре вор украл оружие и дорогие часы

Стоимость часов потерпевший оценил в 300 тысяч рублей.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в поселке Усть-Ижора 40-летний мужчина обнаружил, что его частный дом, расположенный на улице Полевой, обокрали. Об этом он сообщил в полицию Колпинского района 3 ноября.

По имеющейся информации, домушник проник в постройку, и, взломав железный сейф, расположенный в кабинете на первом этаже, тайно похитил оружие. В придачу он захватил часы марки TAG Heuer, которые потерпевший оценил в 300 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. (кража). Преступника уже разыскивают.

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