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Из частного дома в Усть-Ижоре вор украл оружие и дорогие часы
Сегодня, 11:54
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arteliseev

Из частного дома в Усть-Ижоре вор украл оружие и дорогие часы

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Стоимость часов потерпевший оценил в 300 тысяч рублей.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в поселке Усть-Ижора 40-летний мужчина обнаружил, что его частный дом, расположенный на улице Полевой, обокрали. Об этом он сообщил в полицию Колпинского района 3 ноября. 

По имеющейся информации, домушник проник в постройку, и, взломав железный сейф, расположенный в кабинете на первом этаже, тайно похитил оружие. В придачу он захватил часы марки TAG Heuer, которые потерпевший оценил в 300 тысяч рублей. 

Полиция возбудила уголовное дело по  ч. 3 ст. 158 УК РФ. (кража). Преступника уже разыскивают.

Ранее мы сообщали, что в Калининском районе квартирный вор украл ювелирные украшения.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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