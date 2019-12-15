В Нижегородской области перевернулся автобус. В нем было более 40 человек

По факту происшествия проводится проверка.

В воскресенье, 15 декабря, в Нижегородской области перевернулся автобус с 48 пассажирами. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Известно, что об инциденте сообщили в 16.28. Авария случилась в Балахнинском районе на автодороге Липовка – Галкино. На участке дороги автобус съехал в кювет и опрокинулся. По предварительной информации пострадало не менее 14 человек. О погибших не сообщается.

Точные данные о происшествии уточняются. По факту аварии проводится проверка.