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В Нижегородской области перевернулся автобус. В нем было более 40 человек

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По факту происшествия проводится проверка. 

В воскресенье, 15 декабря, в Нижегородской области перевернулся автобус с 48 пассажирами. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Известно, что об инциденте сообщили в 16.28. Авария случилась в Балахнинском районе на автодороге Липовка – Галкино. На участке дороги автобус съехал в кювет и опрокинулся. По предварительной информации пострадало не менее 14 человек. О погибших не сообщается. 

Точные данные о происшествии уточняются. По факту аварии проводится проверка. 

Фото: vk.com/bezcenznn

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия,

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