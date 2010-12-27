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В Невском районе нашли окровавленную полуголую пенсионерку
Сегодня, 9:04
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lesjasap
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В Невском районе нашли окровавленную полуголую пенсионерку

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На пенсионерку было совершено нападение в Невском районе.

Вечером второго октября недалеко от молодежного клуба в Невском районе изнасиловали пенсионерку. Женщину обнаружили без сознания, голой по пояс, всю в крови. На месте происшествия также находились следы крови на стенах дома и асфальте. В настоящее время жертва находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. 
 
Очевидцы рассказали, что пожилую женщину нашли по адресу третий Рабфаковский переулок, напротив дома, в котором живет потерпевшая. Объяснить, что именно произошло, петербурженка пока что не может. Однако, специалисты выявили признаки изнасилования. На это указывают травмы живота и половых органов. Также у пациентки разбита голова.
  
Правоохранительные органы разбираются в случившемся.
Теги: изнасилование пенсионерки , невский район
Категории: Новости СПб

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