В Невском районе Петербурга школьница стала жертвой нападения своих сверстников

Избиение произошло неподалеку от метро "Рыбацкое".

Неподалёку от метро "Рыбацкое"подростк избили школьницу. Об этом сообщает NevaToday.

Инцидент произошел 8 августа, когда девочка гуляла со своим другом в Невском районе. У торгового центра их встретили 8 девочек, среди которых была знакомая потерпевшей.

Между сверстницами произошла ссора. В результате новые знакомые девочки начали ее жестоко избивать ногами и руками, а одна из нападавших почувствовала себя операторам, и принялась снимать избиение на мобильный телефон. Друг девочки попытался выбить из рук подростка телефон, чтобы прекратить съемку и удалить видеозапись. В этот момент пострадавшая попыталась сбежать, но сверстницы вновь настигли ее.

В итоге ребенку помог, взрослый, который просто проходил мимо. После такой "встречи" со сверстницами девочка попала в больницу.

Родители планируют обратиться в правоохранительные органы.

Фото: Pixabay