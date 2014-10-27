Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", в Невском районе Петербурга произошла жуткая авария. На пересечении проспекта Большевиков и Октябрьской набережной автомобиль "Мицубиши" столкнулся с "ГАЗелью".
Очевидцы сообщают, что на место ДТП приехали три машины скорой помощи.
Водителя отечественного автомобиля вытаскивают из машины при помощи специального оборудования.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Сегодня, 19:57
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В Невском районе ГАЗель столкнулась с иномаркой, есть пострадавшие
В Невском районе Петербурга произошло жуткое ДТП. Автомобиль "Мицубиши" столкнулся с "ГАЗелью". Есть пострадавшие, на месте работает бригада скорой помощи.
Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", в Невском районе Петербурга произошла жуткая авария. На пересечении проспекта Большевиков и Октябрьской набережной автомобиль "Мицубиши" столкнулся с "ГАЗелью".