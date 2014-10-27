В Невском районе ГАЗель столкнулась с иномаркой, есть пострадавшие

В Невском районе Петербурга произошло жуткое ДТП. Автомобиль "Мицубиши" столкнулся с "ГАЗелью". Есть пострадавшие, на месте работает бригада скорой помощи.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", в Невском районе Петербурга произошла жуткая авария. На пересечении проспекта Большевиков и Октябрьской набережной автомобиль "Мицубиши" столкнулся с "ГАЗелью".



Очевидцы сообщают, что на место ДТП приехали три машины скорой помощи.



Водителя отечественного автомобиля вытаскивают из машины при помощи специального оборудования.



Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург