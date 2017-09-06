В Неве утонул приезжий из Ставрополья

Накануне вечером в Невском районе сотрудники МЧС извлекли из реки тело утопленника.

Как сообщает "Конкретно.ру", накануне вечером напротив дома 100 по проспекту Обуховской обороны сотрудники МЧС извлекли из Невы тело утопленника.Специалисты не обнаружили внешних признаков насильственной смерти.



Личность погибшего удалось установить. Им оказался 56-летний уроженец Ленинакана, проживавший в Ставропольском крае. Также специалистами был найден у погибшего железнодорожный билет, по данным которого мужчина прибыл в Санкт-Петербург 27 июля на поезде из Краснодарского края. Помимо этого, у мужчины при себе был паспорт и два мобильных телефона.



Причины смерти устанавливаются.