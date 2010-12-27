Петербургские спасатели ищут человека в Неве

В Петербурге житель города потерялся в Неве. Спасатели ведут поиски.

В Санкт-Петербурге 17 апреля спасатели МЧС ищут мужчину на Синопской набережной.

В пресс-службе ведомства пояснили, что в службу поступил звонок от жителя города около 15.30. Очевидец сообщил, что видео, как мужчина спрыгнул с моста Александра Невского в Неву. Согласно его информации, гражданин вынырнул, некоторое время держался на воде, а после исчез под водой. В настоящее время спасатели ведут поиски прыгуна.

Как сообщает ведомство, в последнее время подобные случаи участились.

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Фото: Фото: Instagram / kocten7