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Петербургские спасатели ищут человека в Неве
Сегодня, 18:26
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Shdaria
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Петербургские спасатели ищут человека в Неве

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В Петербурге житель города потерялся в Неве. Спасатели ведут поиски.

В Санкт-Петербурге 17 апреля спасатели МЧС ищут мужчину на Синопской набережной.

В пресс-службе ведомства пояснили, что в службу поступил звонок от жителя города около 15.30. Очевидец сообщил, что видео, как мужчина спрыгнул с моста Александра Невского в Неву. Согласно его информации, гражданин вынырнул, некоторое время держался на воде, а после исчез под водой. В настоящее время спасатели ведут поиски прыгуна.

Как сообщает ведомство, в последнее время подобные случаи участились. 

Ранее мы сообщали о том, что навигация в Петербурге в 2018 году: какие мосты разводят, график развода мостов.

Фото: Фото: Instagram / kocten7

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Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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