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Asyaromanenkova
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Пограничники спасли трех пассажиров перевернувшейся лодки в Нарвском водохранилище

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ спасли трех человек из холодной воды Нарвского водохранилища. Люди оказались в воде из-за опрокинувшейся лодки.

Пограничникам пришлось участвовать в спасательной операции на территории Нарвского водохранилища в Сланцевском районе Ленинградской области. Сотрудникам ПУ ФСБ сообщили, что в акваторию водоема зашла лодка "Казанка". На борту находилось трое пассажиров.

Во время проверки границы наряд увидели в воде что-то, напоминающее маломерную лодку. Подойдя ближе специалисты обнаружили опрокинувшееся судно и людей в холодной воде. Из воды пограничники вытащили троих пострадавших. Все они оказались жителями Петербурга. Их неисправную лодку отбуксировали в город Сланцы, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России.

Теги: новости питера , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия

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