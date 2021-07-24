В "Нафтогазе" назвали неприемлемыми предложения "Газпрома" о закупках газа для Украины

Глава "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, назвал неприемлемыми предложения "Газпрома" о сохранении транзита в обмен на невыгодные для Киева закупки газа. Так он отреагировал на слова Алексей Миллера, что Москва готова обеспечить и увеличить транзит газа через Украину при дополнительных закупках российского газа.

В эфире телеканала "Украина 24" председатель "Нафтогаза" сказал, что сейчас Киев находится в плюсе и получает деньги в бюджет за счет транзита, а в случае договора с Москвой и увеличении транзита российского газа ситуация изменится.

И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на $5 млрд больше за российский газ, чем мы получали за транзит

Юрий Витренко

Он также добавил, что любые договоренности, которые приводут к тому, что деньги из Украины пойдут в Россию, украинской стороне не нужны.

Видео: телеканал "Украина 24"