  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:21
230
Rybka123 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В "Нафтогазе" назвали неприемлемыми предложения "Газпрома" о закупках газа для Украины

0 0

Глава "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, назвал неприемлемыми предложения "Газпрома" о сохранении транзита в обмен на невыгодные для Киева закупки газа. Так он отреагировал на слова Алексей Миллера, что Москва готова обеспечить и увеличить транзит газа через Украину при дополнительных закупках российского газа.

В эфире телеканала "Украина 24" председатель "Нафтогаза" сказал, что сейчас Киев находится в плюсе и получает деньги в бюджет за счет транзита, а в случае договора с Москвой и увеличении транзита российского газа ситуация изменится. 

И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на $5 млрд больше за российский газ, чем мы получали за транзит
Юрий Витренко

Он также добавил, что любые договоренности, которые приводут к тому, что деньги из Украины пойдут в Россию, украинской стороне не нужны.

Видео: телеканал "Украина 24"

Теги:
Категории: Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии