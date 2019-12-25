В НМИЦ онкологии имени Петрова объявили карантин по гриппу и ОРВИ

Для визита к тяжелобольным пациентам нужно получать разрешение завотделением.

С пятницы, 21 февраля, в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова начинается карантин, сообщили в пресс-службе самого учреждения. С этого дня в отделение стационара ограничивается допуск посетителей.

Прийти в медцентр можно лишь к тяжелобольным пациентам, но для этого потребуется получить соответствующее разрешение завотделением. Ограничение в НМИЦ ввели на основе постановлении Главного санитарного врача Петербурга. Таким образом усиливаются меры по профилактике гриппа и ОРВИ, пока в городе не стихла эпидемия.

Ранее вторая коронавирусная беглянка сама вернулась в Боткинскую больницу.

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