Вторая коронавирусная беглянка сама вернулась в боткинскую больницу

Вторая петербурженка, сбежавшая из карантина по коронавирусу, самостоятельно вернулась в Боткинскую больницу. Об этом 20 февраля сообщает "Фонтанка".
Анна Рыбакова решила сама позвонить в Роспотребнадзор и получила дальнейшие инструкции. В течение сегодняшнего дня женщину ждут в медучреждении. Днем раньше 32-летнюю беглянку принудительно вернули в карантин через суд, однако женщина не явилась на заседание.
Двух своих детей, из-за которых и был совершен побег, Рыбакова оставила с матерью до 24 февраля – окончания карантина. Отмечается, что у беглянки уже взяли один из анализов.
Фото: Piter.tv
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