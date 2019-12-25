Вторая коронавирусная беглянка сама вернулась в боткинскую больницу

Женщина по собственному желанию позвонила в Роспотребнадзор.

Вторая петербурженка, сбежавшая из карантина по коронавирусу, самостоятельно вернулась в Боткинскую больницу. Об этом 20 февраля сообщает "Фонтанка".

Анна Рыбакова решила сама позвонить в Роспотребнадзор и получила дальнейшие инструкции. В течение сегодняшнего дня женщину ждут в медучреждении. Днем раньше 32-летнюю беглянку принудительно вернули в карантин через суд, однако женщина не явилась на заседание.

Двух своих детей, из-за которых и был совершен побег, Рыбакова оставила с матерью до 24 февраля – окончания карантина. Отмечается, что у беглянки уже взяли один из анализов.

Фото: Piter.tv