Еще одну боткинскую беглянку принудительно вернули в карантин по коронавирусу

Сама женщина в суд не явилась.

Невский районный суд Петербурга поддержал иск главного санитарного врача города к Анне Рыбаковой, сбежавшей из карантина по коронавирусу в инфекционной больнице имени Боткина. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Сама Рыбакова в суд не явилась, на закрытом заседании ее представлял адвокат. По решению суда, женщине необходимо вернуться в больницу до 24 февраля, чтобы пройти все необходимые анализы, однако найти беглянку, пробывшей в изоляторе лишь сутки, пока не удается.

Несколькими днями ранее самую известную петербургскую беглянку, Аллу Ильину, также вернули в больницу в карантин по коронавирусу.

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