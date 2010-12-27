.В Мурино установят памятник Менделееву

В новом жилом районе Санкт-Петербурга установят памятник великому ученому

5 октября в новом районе Петербурга Мурино, напротив метро «Девяткино», состоится открытие памятника русскому ученому-химику Дмитрию Ивановичу Менделееву. В торжественной церемонии примут участие заместитель председателя Правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин, гениальный директор ГК «Арсенал-Недвижимость» Станислав Данилян и конечно же авторы проекта «Сон Менделеева» Владислав Муханов и Иван Зубарев.

Памятник установят на одноименной аллее Менделеева между домами №5 и №6. Инициатором установки выступил Станислав Данилян.

Авторы взяли за основу поворотную историю в жизни химика, которую сегодня знает каждый. Памятник изображает сон Менделеева, в котором ему приснилась таблица химических элементов

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Сама фигура Дмитрия Ивановича выглядит классической, но все остальное в памятнике создатели постарались выполнить в нестандартном стиле.

"Дмитрий Иванович находится в своём сне, снизу постамента мы расположили пересекающиеся плоскости разной формы и размера. Они отражают мысли, переживания, воспоминания ученого. А уже сверху, рядом с фигурой Менделеева, поток несистематизированной информации превращается в структурированную таблицу", - говорит создатель памятника Владислав Муханов.

Фото: пресс-секретарь главы округа Екатерингофский Екатерина Надольская