В районе Западного Мурино начали строить развязку с КАД

В Ленобласти начали строительство дорожной развязки с кольцевой автодорогой в районе Западного Мурино. На первом этапе в проект пустят 250 миллионов рублей.

Началась стройка развязки с кольцевой автодорогой в районе Западного Мурина. Начинается все с объявления конкурса на стройку, монтаж, контроль. На первом этапе в проект вложат 250 миллионов рублей.

На протяжении нескольких лет правительство Ленинградской области при поддержке Министерства транспорта России последовательно выполняет обязательства по строительству и реконструкции объектов дорожной инфраструктуры. Уже открыт проезд под КАДом в Мурино, теперь мы начинаем новый этап — проектирование и строительство там полноценной дорожной развязки. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

План улучшения доступности Мурина и Нового Девяткина для машин предполагает строительство проезда под кольцевой автодорогой и строительство обхода в створе Гражданского проспекта. Первый открыли в начале октября.