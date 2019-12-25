В Мурино на нескольких автомобилях заметили угрожающие наклейки от хулиганов

Водителей попросили не отправлять средства хулиганам.

В Мурино и в Буграх заметили угрожающие наклейки от хулиганов. Злоумышленники обещают поцарапать автомобиль владельца, если он не отправит на указанный счет 5 тыс. рублей. Об этом сообщили в tg-канале "Подслушано в Мурино || Девяткино".

Сегодня ночью во дворе по улице Шувалова, д. 11, неизвестные личности расклеили на машины стикеры данного содержания: "Переведи на этот номер 5000 или поцарапаю машину". Куда обращаться? Кто-то видел данных персонажей. Местный житель

Водителей попросили не отправлять средства хулиганам. Лучше обратиться с уликой в полицию, рекомендуют горожане.

Ранее мы писали, что полиция возбудила уголовное дело после стрельбы у ТЭЦ на Кожевенной.

Фото: Telegram / Подслушано в Мурино || Девяткино