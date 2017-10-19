В Москве женщина "заминировала" жилой дом

В Москве было возбуждено уголовное дело против 59-летней женщины о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

В Москве возбудили уголовное дело против 59-летней женщины о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщает "Росбалт".



В ходе проверки было установлено, что женщина с домашнего телефона позволила в полицию и сообщила, что в одном из жилых зданий находится бомба. Заявление оказалось ложным.



В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ей грозит несколько видов наказаний, в том числе штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы от года до двух лет, обязательные работы до 480 часов и лишение свободы на срок до трех лет.

