В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

В московском метро неадекватный мужчина угрожал пассажирам пистолетом и ножом на Таганско-Краснопресненской линии. Видеоролик с камер наблюдения был опубликован МВД России.

В МВД сообщили, что подозреваемого задержали в вестибюле станции метро "Юго-Западная". Им оказался ранее судимый 30-летний житель Подмосковья. У мужчины изъяли нож и пистолет, которые направили на исследование.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Согласно УК РФ ему грозит штраф в размере от трехсот 300 до 500 тысяч рублей или тюремный срок до пяти лет.

Видео: МВД РФ