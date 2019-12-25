В Москве задержали членов банды, которые воровали деньги с банковских карт

Злоумышленники похищали деньги с банковских карт граждан, покупали на эти средства дорогую технику, которую продавали.

Московские полицейские задержали группировку, которая похищала денежные средства с банковских карт граждан.

Пресс-центр МВД России сообщает, что в Москве и Подмосковье сотрудниками полиции задержано 13 фигурантов преступного сообщества, которые крали денежные средства с банковских карточек частных лиц. Расследование началось с заявления женщины, у которой со счета пропало 2,8 миллионов рублей.

В ходе расследования удалось установить организаторов и курьеров группировки. Как удалось установить, злоумышленники создали колл-центр, с которого звонили гражданам и представлялись сотрудниками банков. Обманным путем завладевали секретными данными и получили доступ к счетам.

На похищенные деньги злоумышленники покупали дорогостоящую бытовую технику, которую затем продавали.

По предварительным данным, подозреваемые оформили свыше 420 заказов техники, совершив более 70 хищений. По всем фактам возбуждены уголовные дела. МВЛ РФ

Все 13 фигурантов находятся под стражей.

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Фото: МВД МЕДИА