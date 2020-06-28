  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:55
59
Rybka123
Код вставки плеера

В Москве за сутки выявили 717 новых случаев заражения коронавирусом

0 0

Это рекордно низкий показатель с начала месяца

За сутки в Москве выявили 717 новых случае коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в Москве увеличилось до 220 071 человек,  выздоровели — 147095, скончались — 3738. 

На втором месте по числу зараженных за сутки идет Подмосковье — 325, а на третьем Ханты-Мансийском автономный  округ — 285.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 634 437 инфицированных. Из больниц выписалось 399 087 пациентов, скончалось - 9 073. 

Ранее: Собянин оценил ситуацию в Москве после снятия ограничений

Видео: стопкоронавирус.рф

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии