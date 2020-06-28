В Москве за сутки выявили 717 новых случаев заражения коронавирусом

Это рекордно низкий показатель с начала месяца

За сутки в Москве выявили 717 новых случае коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в Москве увеличилось до 220 071 человек, выздоровели — 147095, скончались — 3738.

На втором месте по числу зараженных за сутки идет Подмосковье — 325, а на третьем Ханты-Мансийском автономный округ — 285.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 634 437 инфицированных. Из больниц выписалось 399 087 пациентов, скончалось - 9 073.

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Видео: стопкоронавирус.рф