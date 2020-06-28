Собянин оценил ситуацию в Москве после снятия ограничений

В столице подвержено 220 071 случаев заражения коронавирусом.

Пики заболеваемости коронавирусом в Москве прошли. Об этом в разговоре с телеканалом "Россия-1" сказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Многие даже потирали ручки, говорили: "Вот смотрите! Преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет". Ничего ужасного не произошло, - сказал Собянин - Прошли все эти пики. Прошли ситуации, когда была крайняя опасность, что мы опять взлетим наверх

Сергей Собянин

Напомним, что 23 июня в столице начался третий этап снятия ограничений, введенных из-за COVID-19. В Москве разрешили работу работу рестораны, фитнес-центры, детские сады, стала доступна городская инфраструктура для спорта и отдыха.

С начала пандемии в России зарегистрировано 634 437 инфицированных. Из больниц выписалось 399 087 пациентов, скончалось - 9 073.

Видео: Вконтакте / Сергей Собянин