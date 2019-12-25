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В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом
Сегодня, 21:41
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fvbykov

В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом

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Подробной информацией поделились в оперативном штабе по ситуации с распространением вируса.

Вечером в воскресенье, 12 апреля, стало известно, что в Москве погибли 10 человек, у которых был подтвержден диагноз "коронвирус". Как уточнили в оперативном штабе столицы по коронавирусу, погибшим было от 39 до 90 лет.

У всех пациентов имелись сопутствующие заболевания, в том числе и сердечно-сосудистые — кардиомиопатия, последствия инфаркта, атеросклероз. 39-летний пациент страдал гипертонией.

Ранее стало известно, кто в Москве чаще всего нарушает режим самоизоляции при объявленном режиме повышенной готовности в столице. Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков назвал самыми дисциплинированными пенсионеров, которые стараются максимально соблюдать режим самоизоляции. Более халатно к текущей ситуации относятся молодые люди, подростки и люди среднего возраста.

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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Аноним
Сегодня 22:25

Если это работяги. то саболезную и очень жаль! Если это чиновники и шоу бизнес, то чем больше тем лучше!

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